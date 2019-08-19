Son dakika: Ünlü şarkıcıyla ilgili müthiş iddia

Müzik dünyasını ve eğlence sektörünü değiştiren en önemli figürlerden biri olan Elvis Presley hakkında sansasyonel bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ve ABD basınında yer alan haberlerde 1977 yılında ABD’nin Memphis kentinde yaşamını yitiren Presley’nin aslında halen hayatta olduğu öne sürüldü.

Rock müziğin mihenk taşlarından biri olan Presley hakkında açıklama yapan komplo teorisyenleri 1997 yılında çekildiğini iddia ettikleri bir fotoğrafı paylaştı. 1977 yılında ABD’de yaşamını yitiren fakat hayranlarının bu durumu kabul edemediği ünlü sanatçının ölümünden 20 yıl sonra çekildiği iddia edilen fotoğrafta ilginç detaylar da var.

Uzun, beyaz saçları ve renkli gözleriyle Presley’e benzeyen üstü çıplak bir adamın kucağında ise bir bebek var. ABD ve İngiliz basını, bebeğin Presley’nin öz kızı Lisa Marie’nin oğlu olduğunu iddia etti. Fox News spikeri Suzanne Stratford, fotoğraf hakkında, “Fotoğraftaki Benji. Bu fotoğrafı bana onun doktoru verdi” dedi.