Son dakika… Uzmanlardan son dönemin popüler uygulaması FaceApp hakkında uyarı

Sosyal medyaya son günlerde baktıysanız yakın arkadaşlarınızın, uzaktan akrabalarınızın ve tanımadığınız birçok ünlünün yaşlı hallerini görmüş olabilirsiniz… Hala bu furyanın nereden çıktığına dair bir bilginiz yoksa sizi bilgilendirmek için öncelikle bu trendin çıkış noktasını anlatalım. Her şey FaceApp isimli bir uygulama yüzünden başladı. Bir yazılım aracılığıyla mevcut fotoğrafları yaşlandıran bir uygulama olarak lanse edilen FaceApp ünlülerin de kullanımıyla bir anda patladı. Hem Google’ın Android işletim sistemi hem de Apple’ın iOS işletim sisteminde çalışan uygulama bedava olduğu için 7’den 77’ye herkes bu uygulamayı kullanarak fotoğraflarını işliyor.

Fakat FaceApp’in bu kadar yaygın bir şekilde kullanılması beraberinde, “Teknolojiyi bilinçli bir şekilde kullanıyor muyuz” tartışmasını da beraberinde getirdi… Zira uluslararası kamuoyunda birçok teknoloji uzmanı FaceApp’in gizlilik ve mahremiyet konularında kullanıcılar açısından riskli bir konu olduğunu duyurdu.

Bundan birkaç yıl önce de çıkan uygulama güncellenmiş haliyle tekrar kamuoyunun karşısına çıktı. Fakat uygulamayı geliştiren şirketin geçmişi bir hayli enteresan… Rus teknoloji şirketi Wireless Lab tarafından geliştirilen uygulama hakkında tartışmalar aldı başını gitti… Teknoloji kullanımında güvenlik ve mahremiyet alanında uzmanlaşan David Vaile, ABC’ye konuşarak tehlikeyi gözler önüne serdi. Vaile, “Bu uygulama normalde istenenden çok daha fazla şey istiyor. Bu uygulamada kullanılan fotoğrafların herkes ile paylaşılmasına imkan tanınıyor ve bu uygulama bu verileri sonsuza dek saklama hakkına sahip oluyor. Fotoğrafı yüklediğinizde sizin verinizin nereye gönderildiğine dair detaylı bir bilgi yok. Uygulamayı indirmeden önce yazan anlaşma metninde fotoğrafların, şirket tarafından hemen herkesle paylaşılabileceğine onay vermiş oluyorsunuz” dedi.

iPHONE KULLANICILARI DİKKAT

Öte yandan uygulamanın telefon albümündeki fotoğraf albümlerine de erişim izni alması yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bazı uzmanlar, FaceApp’in kullanıcının bilgisi olmadan fotoğraf albümlerindeki herhangi bir fotoğrafı kullanabileceğini söylüyor. Her ne kadar bu iddia henüz doğrulanmasa da Apple tarafından yakın zamanda getirilen bir güncelleme tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Apple’ın daha önce Ayarlar bölümünde izin vermemeniz durumunda kullanılan uygulama fotoğraflara erişemezdi. Fakat yapılan güncelleme ile Apple uygulamaların çalışması için verilerin kullanıcının izni haricinde işlenmesine imkan tanınıyor.

“ABD HÜKÜMETİ SATIN ALABİLİR” İDDİASI

Öte yandan Avustralyalı avukat Michael Bradley de konuyla ilgili açıklama yaptı. Uygulama ilk çıktığı zamanlarda konuşan Bradley, “Fotoğrafını, ismini ve diğer verilerini paylaşan bir kişi dijital olarak savunmasız kalabilir. Bu uygulama bariz bir şekilde tehdit unsuru oluşturmuyor fakat bu uygulamanın ticari olarak bu verileri nasıl paylaşacağı henüz net değil. Uygulamayı indirmeden önce hazırlanan sözleşmede eğer bu şirket satılırsa verilerin ne olacağına dair net bir bilgi yok. Şirket satılırsa verileriniz de siz itiraz etseniz bile o şirkete gidecek. Örneğin FaceApp, NSA’ya (Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı) satılması durumunda fotoğraf ve verileriniz onların olur” dedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise FaceApp’in kullanıcının telefonundaki fotoğrafları bulut depolama sistemine yüklediğini iddia etti. Gerçekten de bazı kullanıcıların fotoğraflarının yavaş yavaş buluta yüklendiği gözlemlenirken, günümüzde birçok insanın şifrelerini, özel yazışmalarını ve özel fotoğraflarını sakladığı akıllı telefonlardaki bu gibi verilerin 3. parti uygulamalar tarafından alınıp kullanılması kafaları karıştırdı.

Her ne kadar eğlenceli bir uygulama olsa da son dönemin popüler furyası FaceApp’i kullanırken dikkatli olmakta fayda var.