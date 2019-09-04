Son dakika… Ve halk geri adım attırdı

Zanlıların ana kara Çin’e iadesini kolaylaştıracağı gerekçesiyle eleştirilen tasarı, haziran ayında askıya alınmıştı.

Yasa tasarısının geri çekilmesi, demokratik hakları için sokaklarda gösteri yapan eylemcilerin beş kritik talebinden biriydi.

Pazartesi günü Lam’ın Hong Kong’da yaşanan siyasi krizi yol açtığı için kendini suçladığı bir konuşma kaydı sızmıştı.

‘BİRLEŞTİRİYORUZ’ DİYE GELDİ…

Hong Kong Yöneticisi Carrie Lam, 2014'te Pekin'e karşı başlayan ‘Şemsiye Hareketi'nin ardından bölünen toplumu birleştirmeyi vaat eden “We Connect!” (Birleşiyoruz) adlı bir manifesto açıklamıştı.

‘Şemsiye Hareketi' Hong Kong'un yerel yöneticilerinin Pekin Yönetimi tarafından belirlenme girişiminin ardından patlak vermişti.

Carrie Lam, Hong Kong'un liderliği için hiçbir zaman en popüler isim olmamıştı ancak büyük oranda Pekin'in onayı sayesinde seçimi kazandı.

Sorunlu meselelerle başa çıkma konusunda maharetli olan ve yetenekli, deneyimli bir bürokrat olarak görülen Lam, şehrin ilk kadın yöneticisi. Ancak muhalifleri onu küstah, elitist ve halkı dinlemeye yanaşmayan bir lider olarak görüyor.

YASAYA TEMEL TEŞKİL EDEN OLAY

Hong Kong Yönetimi bu yasa teklifini spesifik bir olayın ardından gündeme getirmişti. İddiaya göre; 19 yaşında Hong Kong'lu bir adam, geçen yıl şubat ayında Tayvan'da tatil yaparken 20 yaşındaki hamile kız arkadaşını öldürdü.

Akabinde zanlı, Hong Kong'a kaçtı. İki bölge arasında iade anlaşması olmadığı için de şahıs Tayvan'a sınırdışı edilemedi.

Geri çekilen tasarı, cinayet ve tecavüz gibi suçlarda ana kara Çin ile Tayvan ve Makau yönetimlerinin, Hong Kong'dan suçlu ya da zanlıların iadesi için talepte bulunabilmesinin yolunu açıyordu.

MUHALİFLER NEDEN ELEŞTİRİYOR?

Sınırdışı yasasında yapılması planlanan değişiklikleri eleştirenler, Çin’e iade edilecek zanlıların, bu ülkede bağımsız olmayan, uluslararası standartlardan uzak ve muhalifleri takibat altına alan hukuk sistemi içinde haklarını aramak zorunda bırakılacağını dile getiriyor.

Hong Kong Yönetimi ise tasarının yasal boşlukları doldurarak, kentin suçlular için güvenli bir liman olmasının önüne geçeceğini savunuyordu.

Hong Kong, Britanya tarafından Çin'e iade edildiği 1997'den bu yana en kapsamlı gösterilere sahne oluyor.

Tasarı sıradışı şekilde, düzen yanlısı iş insanlarından, avukatlara, öğrencilerden demokrat kesimlere ve dini gruplara kadar geniş bir muhalefet tepkisine yol açmış durumda…