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Trump: “Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var”

ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var" dedi.

02:45 -
Haberler Dünya
Trump: “Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var”

Trump, Mississippi eyaletine hareket etmeden önce Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım’da yapılması planlanan Beyaz Saray ziyaretinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin Trump, “Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var. (ABD ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda yaptığı anlaşma) Ateşkes çok iyi uygulandı.” açıklamasında bulundu.

Trump, Suriye’deki ABD askerlerinin evlerine dönmesini istediğini vurgulayarak, “(Türkiye-Suriye sınırı) Sınırı başkaları kontrol etsin. Biz petrolü güvence altına aldık. Petrolü seviyorum. Kürtler (YPG/PKK) ile çalışıyoruz. Türkiye ile çalışıyoruz. Birçok ülke ile çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Kendisi hakkında açılan azil soruşturmasını da “düzmece” olarak nitelendiren Trump, “Yanlış hiçbir şey yapmamış bir başkanı azledemezsiniz.” değerlendirmesinde bulundu. AA

ABD beyaz Beyaz Saray Cumhurbaşkanı Donald Trump PKK Recep Tayyip Erdoğan Suriye TAyyip Erdoğan Türkiye
Son güncelleme: 02:47 02.11.2019
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