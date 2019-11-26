Trump için çember daralıyor… Kritik isim de soruşturmaya dahil oldu

Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği ve Başkan Trump'ın da soruşturma sürecine müdahale ederek adaleti engellediği iddialarına yönelik özel yetkili savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmayla bağlantılı olarak Don McGahn'ın ifade vermesini talep etmişti.

Adalet Komisyonu, başkent Washington'daki mahkemede görülen davada, geçtiğimiz hafta Trump hakkındaki azil soruşturması kapsamında yapılan kamuya açık oturumların ışığında, McGahn'ın tanık olarak dinlenmesinin daha da önemli hale geldiğini savundu.

Voice of America’nın aktardığına göre davaya bakan Yargıç Ketanji Brown Jackson, McGahn'un ifade vermesi gerektiği yönündeki kararını açıklarken, “Başkan'ın bir danışmanı ne kadar yoğun ya da zaruri, yurt içi ve ulusal güvenliğe ilişkin hassas projelere ne kadar yakın olursa olsun, Başkan'ın bu yetkilinin kanunun gerektirdiği adımı atmasından alıkoyma yetkisi yoktur” değerlendirmesinde bulundu.

ZORLANAMAZ DEMİŞLERDİ

Yargıç Jackson kararın gerekçesinde, Başkan'ın danışmanlarının bu konuda mutlak dokunulmazlığa sahip olduğu görüşünün bir temele dayanmadığını belirtti. Karar, bunun tam aksini savunan Beyaz Saray'a azil soruşturmasında vurulan bir darbe olarak yorumlandı.

McGahn, Trump hakkında çeşitli soruşturmalar yürüten Kongre alt komisyonlarının ifade vermeleri talebiyle çıkardığı celplere meydan okuyan Trump yönetimi yetkilileri arasındaydı. Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ve şu anki Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney gönüllü olarak ifade vermeyi reddeden isimlerdendi. Beyaz Saray ise yetkililerin ifade vermeye zorlanamayacağını savunmuştu.