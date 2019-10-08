Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

TSK destekli Suriye Milli Ordusu sınıra yığınak yaptı!

Muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu, Türkiye’nin olası askeri harekatında güvenlik tedbiri oluşturmak amacıyla Münbiç hattını takviye etti.

19:02 -
Haberler Dünya

Türkiye, Fırat nehrinin doğusundaki YPG/PKK hedeflerine yönelik askeri harekat hazırlıklarını tamamlarken, Suriye Milli Ordusu (SMO) da güvenlik tedbirleri alıyor.

AA

Suriyeli muhalif savaşçılardan oluşan Suriye Milli Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden çok sayıda zırhlı araç ve savaşçıyı gün içerisinde Münbiç cephe hattına sevk etti.

AA

SMO böylece, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat nehrinin doğusundaki terör hedeflerine askeri harekat başlatması durumunda Münbiç'ten gerçekleşebilecek YPG/PKK saldırılarına karşı tedbir aldı.

İLGİLİ HABERMSB'den IŞİD ile mücadele açıklaması!MSB'den IŞİD ile mücadele açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, “Suriyelilerin güvenli bir yaşama kavuşabilmesi için Güvenli Bölge/Barış koridoru kurulması zaruridir. TSK, sınırlarımızda terör koridoru oluşturulmasına asla müsamaha göstermeyecektir. Harekat için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır.” açıklamasını yapmıştı. AA

Fırat Kalkanı IŞİD Milli Savunma Bakanlığı operasyon PKK Suriye Terör terör örgütü TSK Türkiye
Son güncelleme: 19:11 08.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more