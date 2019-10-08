MSB’den IŞİD ile mücadele açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı’nda sahada IŞİD terör örgütü ile göğüs

göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu bildirildi.

MSB’nin Twitter hesabından, TSK’nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarına ilişkin açıklamada bulunuldu. TSK’nin, Fırat Kalkanı Harekatı’nda sahada IŞİD terör örgütü ile göğüs göğüse mücadele eden tek koalisyon ve NATO ülkesi ordusu olduğu vurgulanan açıklamada, “DEAŞ’ın kanlı eylemlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan Türkiye, hem yurt içinde hem de sınırlarının ötesinde bu terör örgütü ile artan tempo ve şiddetle mücadele etti, Fırat’ın doğusunda da mücadeleye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, TSK’nin Fırat Kalkanı Harekatı’nda IŞİD’in kutsiyet atfettiği Dabık bölgesini ele geçirmesi ile örgüte en büyük askeri ve ideolojik

darbe vurulduğu da hatırlatıldı. AA