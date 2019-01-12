Türkiye ve Ukrayna anlaştı! 12 tane Bayraktar alacaklar

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını duyurdu. Rus basınında anlaşmanın 12 adet Bayraktar TB2 alımını kapsadığı belirtildi.

Facebook hesabından açıklama yapan Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 İHA’sına yönelik anlaşma imzalandığını kaydetti.

Poroşenko “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk Bayraktar TB2 insansız hava aracı satın alınmasına yönelik anlaşma imzalandı” ifadelerini kullandı.

Poroşenko, açıklamalarına “Bu operasyonel ve taktik düzeydeki bu yepyeni İHA’lar yüksek teknolojik özellikli olmasının yanı sıra zırhlı araçları ve güçlendirilmiş mevzilerle denizdeki hedefleri vurmaya yönelik modern yüksek hassasiyetli füzelerle donatılabiliyor” sözleriyle devam etti.

Ukrayna ordusunu NATO standartları çerçevesinde yeni silahlarla donatmaya devam edeceklerini belirten Poroşenko’ya göre, anlaşma iki ülke arasında askeri-teknik alanda işbirliğini geliştirme hedefinin bir parçası oldu.

Rus basınında anlaşma kapsamında 12 adet Bayraktar TB2’nin satın alacağı kaydedildi.

Poroşenko, yeni kurulan Ukrayna Ortodoks Kilisesi için bağımsızlık belgesini Fener Rum Patrikhanesi’nden almak üzere geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelmişti. Poroşenko ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bir araya gelmişti.