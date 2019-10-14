Türkiye’ye ‘askerlerini çek’ diyerek dünyayı ayağa kaldıran Fransa, askerlerini çekmeye hazırlanıyor!

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı toplantının hemen ardından Elysee Sarayı’nda Güvenlik Konseyi’ni topladı. Güvenlik ve Savunma Konseyi’nde alınan kararlara ilişkin geç saatlerde Elysee Sarayı’ndan açıklama yapıldı.

Operasyona ilişkin kınama ve harekâtın durdurulması yolunda Türkiye’ye çağrı yapılan metinde, Fransa’nın ne tür tedbirler alacağı ve askerlerini nasıl koruyacağı belirtilmedi.

Fakat Reuters’a konuşan Fransız bir diplomatik kaynak, geçen perşembe Fransız ordusunun da özel güçlerini bölgeden çekmeye hazırlandığını söylemişti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Lüksemburg’da yaptığı açıklamada ABD öncülüğündeki IŞİD’le mücadele koalisyonunu da acil toplantıya çağırdı.

Suriye’de terör örgütü PKK uzantısı YGP’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’yle birlikte çalışan birkaç yüz Fransa askeri olduğu biliniyor.