Ukrayna’dan ‘Joe Biden’ açıklaması

Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin, taktik ihtisaslı tatbikatına katılan Zelenskiy, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın soruşturulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, “ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini telefon görüşmesinde Biden ile ilgili soruşturmaya zorladığı” yönündeki iddiaları değerlendirerek, “Bize hiç kimse emir veremez. Biz bağımsız bir ülkeyiz. Soruşturmaya açığız ancak bunun benimle ilgisi yok. Kolluk kuruluşlarımız, herhangi bir kanun ihlalini soruşturmaya hazır.” yorumunda bulundu.

Beyaz Saray’ın görüşmenin dökümünü yayımlamasına da değinen Zelenskiy, “Bazı ince şeyler var ve onları yayınlamak yanlış. Fakat bu onların işi.” ifadelerini kullandı.

TRUMP’A AZİL SORUŞTURMASI

Wall Street Journal gazetesi, Trump’ın Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden’ın oğlunun Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında soruşturma yürütülmesini istediğini öne sürmüştü.

Trump, söz konusu iddialar üzerine Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamıştı.

ABD basını, Trump’ın Ukrayna liderine ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediğini yazmış, Demokratlar bu iddianın ortaya çıkması üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker da azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizi nedeniyle istifa etmişti.

AA