Ülkesindeki son geceyi böyle geçirmişti… Ve Morales Meksika’da!

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Pazar günkü istifasının ardından kendisine iltica hakkı veren Meksika hükümetinin sağladığı bir uçakla başkent Mexico City’e iniş yaptı.

Uçaktan indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Morales, “Meksika'nın bana iltica hakkı tanıması hayatımı kurtardı. Hayatta olduğum sürece siyasetin içinde kalmaya devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

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‘DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM’

Başkent Mexico City'de Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından karşılanan Morales, Meksika hükümetine teşekkür ederek, “Meksika hükümetine bana bu hakkı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Ülkemden ayrı kaldığım için üzgünüm ancak daha güçlü bir şekilde Bolivya'ya döneceğim” ifadelerini kullandı.

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Bolivya’da gerçekleşen sokak gösterilerinin ardından istifa kararı alan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, görevi bıraktıktan sonra geçirdiği ilk geceyi “Bu, darbeyle başkanlığı bıraktıktan sonraki ilk gecem” notuyla paylaştı ve kendisini saklayan Cochabamba Tropik Birliğine teşekkür etti. DHA