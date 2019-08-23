Ünlü futbolcunun eşinden sosyal medyayı ayağa kaldıran paylaşım!

İngiliz futbol devi Manchester City’nin Cezayirli oyuncusu Riyad Mahrez, eşinin sosyal medya paylaşımıyla gündemde.

İngiliz ekibinden haftalık 200 bin sterlin kazanan Mahrez’in eşi Rita, lüks aracıyla trafikte ilerlerken bir görüntü paylaştı.

Görüntüde ayaklarını aracın konsoluna dayayan Rita Mahrez, rahat hareketlerle onlarca aracın arasından yarattığı tehlikeyi umursamadan geçti.

Videonun sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. 25 yaşındaki eski modelin ehliyetine el konulmasını isteyen sosyal medya kullanıcıları, “Yarattığı tehlikenin farkında bile değil. Onun bu hareketleri insanların ölümüne sebep olabilirdi. Sonuçlarını düşünmeden her istediğini yapabileceğini düşünüyor” ifadelerini kullandı.

İngiliz basını görüntülere geniş ayırırken, Rita Mahrez’in davranışının kabul edilemez olduğuna ve acil bir durumda aracı durdurmak için müdahale edemeyeceğine dikkat çekildi.