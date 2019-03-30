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Ünlü oyuncu Jolie’den isyan: Sessizlik alarm verici boyutta!

ABD'li oyuncu ve BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, savaş ve çatışmaların kurbanlarının yarısından fazlasının kadın ve kız çocukları olduğunu belirterek, "Sivillerin korunması hükümetlerin birincil sorumluluğu" dedi.

09:50 -
Haberler Dünya
Ünlü oyuncu Jolie’den isyan: Sessizlik alarm verici boyutta!

Jolie, BM Genel Kurulu’nda barış gücü misyonları toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetlere sivillerin korunması çağrısı yaptı. Angelina Jolie, 18 yıl önce BMMYK ile çalışmaya başladığında dünya genelinde yerinden edilenlerin ve mültecilerin sayısının 20 milyondan az olduğunu, bugün ise bu sayısının 65 milyonu geçtiğini dile getirerek, her geçen gün savaşların ve mültecilerin sayısının da arttığı uyarısında bulundu.

BM barış gücü misyonlarının konuşlandırıldığı yerlerde ülkelerin çoğunlukla sivilleri koruyamadığı ya da korumakta isteksiz olduğuna dikkat çeken Jolie, ”Sivillerin korunması hükümetlerin birincil sorumluluğu” dedi.

Jolie, BM Genel Kurulu’nda konuştu.

Savaş ve çatışmaların kurbanlarının yarısından fazlasının ise kadın ve kız çocukları olduğunu, mültecilerin, tecavüz ve cinsel şiddet kurbanlarının çoğunun yine kadınların oluşturduğunu ifade eden Jolie, ”Kadına yönelik şiddet karşısında sessizlik alarm verici boyutlarda. İlerleme olsa da hükümetlerin yeni adımlar atması gerekiyor” diye konuştu.

Jolie, hemen hemen her konu kadın haklarının önüne geçtiği sürece, şiddet ve çatışma döngüsünün devam edeceğini söyledi.

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