Uzay İstasyonu’nda devrim yaratacak proje… Yazıcıda et ürettiler!

Deney tüpü içinde Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilen et hücreleri, Rus kozmonotlar tarafından yazıcıdan çıkarılarak biftek haline getirildi.

Uzmanlara göre İsrailli bir şirketin geliştirdiği teknolojinin denendiği bu proje, dünyanın her yerinde et üretimi yapılabileceğini kanıtlıyor. Bu yöntemin özellikle elverişli olmayan bölgelerde et üretimi için bir çözüm olabileceği belirtiliyor.

Aralık 2018’den bu yana laboratuvar ortamında et üreten Aleph Farms adlı şirketin ineklerden aldığı hücreler, etin besin değerini artıran bir suyla birlikte bir deney tüpüne konularak 25 Eylül’de Soyuz MS-15 uzay aracıyla Kazakistan’dan, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi.

‘MARS GÖREVİNE KAYNAK’

Hücreler, Rus kozmonotlar tarafından, 3D Bioprinting Solutions adlı Rus şirketinin ürettiği manyetik yazıcıyla kas dokusuna (et) dönüştürüldü.Rus kozmonotların denemediği et, 3 Ekim’de Dünya’ya gönderildi. Eti deneyenler, ortaya çıkan ürünün hoş bir tadı olduğunu, geleneksel biftekle aynı tat ve kıvama sahip olduğunu söyledi.

3D Bioprinting Solutions’un proje müdürlerinden Grigoriy Şalunov, Business Insider’a yaptığı açıklamada, “Bu deney konseptimizin geçerliliğini güçlü bir şekilde kanıtlıyor” dedi. Şalunov, gelecekte uzayın derinliklerinde yapılacak yolculuklar ve Ay ile Mars’taki ilk kolonilere protein kaynağı sağlamayı umduklarını söyledi.