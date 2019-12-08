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Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Türk ve Yunan savaş uçakları arasında Ege Denizi üzerinde sıklıkla yaşanan 'it dalaşı'na bir yenisi eklendi. Ancak bu kez Yunan savaş uçağı bir adım ileri giderek Türk savaş gemisine kilitlendi.

Sozcu.com.tr
22:38 -
Haberler Dünya
Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Ege Denizi üzerinde Türk savaş uçakları ve Yunan savaş uçakları arasında yaşanan karşılıklı taciz manevraları yeni bir boyuta taşındı. Yunan savaş uçağının denizde kendi halinde seyreden Türk savaş gemisine kilitlendiği ortaya çıktı.

Olay Yunan pilotun Türk savaş gemisine kilitlendiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmasıyla duyuldu. Fransız yapımı Mirage 2000 model bir savaş uçağıyla Türk gemisinin üzerinden uçarak onu taciz eden Yunan pilot gemiyi bombalamak üzere kilitlendiği anları paylaştı.

Görüntüler sosyal medyada Türk vatandaşları tarafından tepki ile karşılandı.

taciz
Son güncelleme: 22:50 08.12.2019
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