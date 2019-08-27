2019 AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman? AÖF ilk kayıt ve ikinci üniversite kayıt tarihleri

Binlerce genç açıktan üniversite okuyor. AÖF, öğrencilerini ilgilendiren açıklamaları peş peşe yaptı. Buna göre öğrencilerin kayıtlarını önce internetten ardından AÖF bürolarından yaptırması gerekiyor. Mevcut öğrencilerin ise her dönem başı kayıtlarını yenilemesi gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF, kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde “16‒20 Eylül 2019” olarak duyuruldu.

AÖF İLK KAYIT NE ZAMAN?

İnternet başvuru işlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp,13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.