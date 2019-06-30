2019 ÖSYM DGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. DGS soru ve cevap anahtarı yayımlandı. Dikey Geçiş Sınavı’na giren öğrenciler soru ve cevapların gelmesi ile puanlarını hesaplayabilecek. İşte DGS soruları ve cevapları…

DGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavının (2019-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2019 tarihinde saat 14.10'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM’ye aittir. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.” denildi.

DGS’ye girerek eğitim seviyelerini lisans düzeyine çıkarmayı hedefleyen öğrenciler şimdi DGS sonuçlarını bekliyor. Dikey Geçiş Sınavı’na giren öğrenciler soru ve cevaplarını ne zaman kontrol edebilecek? İşte ÖSYM 2018 DGS sınav sonuçları açıklanma tarihi…

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, sonuçlar 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.