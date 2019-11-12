ALES ne zaman? ALES sınav giriş belgeleri yayınlandı…

ALES sınavı için giriş belgelerinin açıklanmasının ardından araştırmalar hız kazandı. Eğitimine devam etmek ve akademik kariyer hedeflerin giriş yaptığı ALES giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

ALES GİRİŞ BELGESİ

ALES NASIL BİR SINAV?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.