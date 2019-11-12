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ALES ne zaman? ALES sınav giriş belgeleri yayınlandı…

ALES'ten iyi puan alarak akademik kariyer hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen adayların gireceği sınav 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. ALES sınav giriş yerleri açıklandı. ALES sınav giriş belgesini haberimizde bulabilirsiniz. Sözel ve sayısal iki ayrı test olarak gerçekleşen ALES 100 sorudan oluşuyor ve adayların 150 dakika dakikası bulunuyor.

08:38 -
Haberler Eğitim
ALES ne zaman? ALES sınav giriş belgeleri yayınlandı…

ALES sınavı için giriş belgelerinin açıklanmasının ardından araştırmalar hız kazandı. Eğitimine devam etmek ve akademik kariyer hedeflerin giriş yaptığı ALES giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

ALES giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri: ALES sınavı ne zaman?

ALES GİRİŞ BELGESİ 

ALES NASIL BİR SINAV?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

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Son güncelleme: 08:49 12.11.2019
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