AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? Açıköğretim kayıt tarihleri belli oldu

Açıköğretim Fakültesi, resmi internet adresinden yeni öğrencilerini ve mevcut öğrencilerini kayıt işlemleri hakkında bilgilendiren açıklamalar yayınladı. Buna göre mevcut öğrenciler için 2019 AÖF kayıt yenileme ve YKS ile yerleşen adaylar için kayıt işlemleri ve ikinci üniversite kaydı yaptırmak isteyenler için tarihler belirtildi.

AÖF İLK KAYIT NE ZAMAN?

Bu duyuru;

2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların,Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananların,

İnternet başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

İnternet Başvuru İşlemleri

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp,13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

13 Eylül 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Kayıt İşlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 12 Eylül 2019 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Mazeretli Kayıt İşlemleri

13 Eylül 2019 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.

07 Eylül 2019 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır.

Adaylar, 02-13 Eylül 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 13 Eylül 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 13 Eylül 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT İŞLEMLERİ

02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.

İnternet Başvuru Adresi: http://aof.anadolu.edu.tr

İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.

18 Ekim 2019 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

12 Ekim 2019 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.

Adaylar, 02 Eylül – 18 Ekim 2019 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını gerçekleştirecektir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 18 Ekim 2019 tarihinde bizzat veya yakınları aracılığıyla başvurarak kayıt yaptırabilir. 18 Ekim 2019 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

İnternet Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilirler.