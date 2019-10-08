AÖF’te kayıt yenileme haftası: AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Ekim’de başladı ve 18 Ekim’e kadar devam edecek. Öğrenciler AÖF kayıt yenilemede nelere dikkat edilmeli merak ediyor. Haberimizden AÖF kayıt yenileme işlemlerine dair detaylara ulaşabilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kayıt otomasyonu bağlantısından Kayıt Yenileme linkine girilerek işlem tamamlanabiliyor.

Ders seçimi yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilirler.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ₺220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.