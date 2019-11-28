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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman? ATA AÖF’te sonuçlar için gözler Atatürk Üni’de…

2019 ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı henüz belli değil ancak ilerleyen günlerde ATA AÖF sonuçlarının açıklanması bekleniyor. ATA AÖF sonuçlarının 10 gün içinde açıklanması bekleniyor…

11:23 -
Haberler Eğitim
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman? ATA AÖF’te sonuçlar için gözler Atatürk Üni’de…

ATA AÖF vize sınavlarına giren öğrencilerin gözü kulağı ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı günde. ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklancağına dair bir açıklama bulunmasa da sonuçların gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF vize sınav sonuç tarihine ilişkin Atatürk Üniversitesi’nden yapılan bir açıklama henüz yok. Sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF sınavı ne zaman başlayacak? ATA AÖF sınavı kaç dakika?

ATA AÖF NEDİR?

Fakültede bir eğitim-öğretim yılı içerisinde her dönem için birer adet ara, yarıyıl sonu, bütünleme ve üç ders sınavları yapılmaktadır. Tüm sınavlar sınav merkezlerimizde gözetim altında merkezi sınavlarla yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

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