Yüzlerce otizimli çocuğun yüzü gülecek!

TANAP ‘Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları' kapsamında Tohum Otizm Vakfı proje geliştirerek, finansal destek almayı başardı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Tohum Otizm Vakfı'nca yürütülen, “Eğitime Uzanan Yol” Projesi böylece start aldı. Otizmli yüzlerce çocuk için, eğitime erişim süreci de böylece başlamış oldu.

İLGİLİ HABER Otizm nedir? Bebeklerde otizm nasıl anlaşılır? İşte otizm belirtileri...

BORU HATTINDAN OKUL GEÇTİ

Derslikler açılmadan önce, boru hattının geçtiği Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir, Edirne, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Kırşehir, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve Tekirdağ'ın da aralarında yer aldığı 20 ilde bin 610 öğretmen ile bin 951 aile ve yerel yönetici otizm konusunda farkındalık eğitimine alındı.

İLGİLİ HABER Otizmli çocuklar için dünyayı gezdiler

20 İLE 60 DERSLİK KURULDU

Eğitime Uzanan Yol adlı projeye Eskişehir'deki Cevat Ünügür İlkokulu'nda düzenlenen törenle dün start verildi. Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin törende yaptığı konuşmada, bu projeyle Edirne'den Ardahan'a yüzlerce çocuğun hayatına dokunulacağını söyledi.

“Gidecek daha çok yolumuz var” diyen Sezgin, “Topyekün bir mücadeleyle bu özel çocuklarımızın tümüne ulaşabilir ve onların hayata tutunmalarını sağlayabiliriz” dedi

“YARIM MİLYON ÇOCUK VAR”

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem ise “TANAP sadece yarattığı katma değerle Türkiye ekonomisinin istikrarına değil, sosyal yatırımlarla da halkın refahına güçlü bir katkıda bulundu. Türkiye'nin yaklaşık yarım milyonu bulan özel çocukların hayatlarına ışık olacak bu projenin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.