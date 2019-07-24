Bursluluk paraları ne zaman yatacak? Bursluluk ücreti 2019’da ne kadar?

Bursluluk paralarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen bursluluk sınavında burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Sonuçlara, Bakanlığın “www.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabiliyor.

BURSLULUK PARASI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz sene aylık burs ücreti 234 lira olan İOKBS sayesinde bu sene öğrenciler bir miktar daha fazlasını burs olarak alacak.

BURS PARASI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bursluluk sınav sonuçları bugün için de http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden erişime açılacak. Sonuç sorgulaması yapacaklar T.C. kimlik no ve doğum tarihi ile sonuçları görüntüleyebilecek.