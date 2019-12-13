Devlet üniversitelerinin rektörleri İmamoğlu’nun davetine niye katılmadı?

İstanbul’daki üniversite rektörleri şimdiye kadar İstanbul Valiliği’nin zaman zaman yaptığı, ‘Üniversitelerin Güvenliği’ konulu toplantılar dışında fikri sorulmadı. 28 Şubat Süreci’nden bu yana derin bir sessizliğe gömülen üniversite rektörlerine ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün davet etti.

VAKIFLAR GİTTİ DEVLET GİTMEDİ

Toplantı, Haliç kongre Merkezi Galata Salonu’nda yapıldı. 1 milyon 20 bin üniversite öğrencisinin okuduğu İstanbul’daki 12’si devlet üniversitesi olmak üzere 44’ü vakıf üniversitesi olmak üzere kentteki 56 üniversite rektörü davet edildi. Vakıf üniversitelerinin rektörleri toplantıya, ‘rektör’ düzeyinde katılırken, devlet üniversitesi rektörleri katılmadı. Davet, rektörlerin şahsına yapıldığı halde katılmadıkları görüldü.

BOĞAZİÇİ’NİN REKTÖRÜ KATILDI

Başkan İmamoğlu’nun rektörlerin şahsına yaptığı davete; İstanbul’daki 12 devlet üniversitesi rektörleri temkinli davranarak, yerine başkasını göndererek katılmamayı tercih ettiği görüldü. Toplantıya yalnızca Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Memed Özkan bizzat gelirken , vakıf üniversitesi rektörleri eksiksiz yer aldı. İstanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise rektör düzeyinde katılım sağlamadı. bu üniversitelerin toplantıya temsilci gönderdikleri ancak davet rektöre yapıldığı halde rektör düzeyinde katılım sağlamadıkları görüldü.

“KRALDAN ÇOK KRALCI BİR TUTUM”

İstanbul’daki 45 vakıf üniversitesinin rektörü ise yurtdışında olan birkaç isim hariç İmamoğlu’nun davetine eksiksiz katıldı. İmamoğlu’nun yaptığı toplantıya katılan bazı rektörler, “Ankara’dan ya da YÖK’ten rektörlere, ‘İmamoğlu’nun toplantısına katılmayın’ diye kimseye bir uyarı yapılmadı. YÖK kaynaklı olsa Boğaziçi rektörü dea katılmadı. davet rektörlerin şahsına yapıldığı halde dekan ya da yardımcılarını gönderdiler. Malesef ki; İstanbul’daki devlet üniversitesi rektörleri, ‘Kraldan çok kralcı’ bir tutum sergileyerek, katılmadılar. Sayın Ekrem İmamoğlu ile aynı karede fotoğraf vermekten çekinmiş olabilirler diye düşünüyoruz” diye eleştirdi.

“BAŞKAN REKTÖRLERE ÇOK NAZİKTİ”

İmamoğlu’nun davette çok nazik olduğunu da anlatan rektörler toplantıyla ilgili görüşlerini şöyle sıraladı; “Sayın Başkan İmamoğlu, neredeyse çeyrek asır sonra kentteki devlet ve vakıf tüm rektörlerini davet etti. Bu davet yapılırken, hiçkimse ayrılmamış. Yani, ideolojik vb hiçbir ayrım yapılmadığı görülüyor. Haliç Salonu’ndaki toplantıya katılan rektör ya da temsilci tüm hocalarımıza tek tek özel ilgi gösterdi. İstanbul’u yönetirken bilimsel düşünceye önem verdiğini ve projelerde birlikte hareket etmek istediğini anlattı. Başkan, ‘İstanbul 2050 Vizyon Projesi’ni anlattı”

KATILAN REKTÖRLERDEN TAM DESTEK

“İstanbul’la ilgili hazırlanacak stratejik planlarda tüm paydaşların görüşlerine açık olduğunu söyledi. Alınacak her kararda, en başta üniversitelerin desteğini önemsediğini, ortak akılla hareket etmek istediğini bildirdi. Bizler, İstanbul’da 1 milyon 20 bin üniversite öğrencisini ve hocalarımızı temsil ediyoruz. İmamoğlu’nun daveti; İstanbul’un geleceği ve megakentte okuyan üniversite öğrencileri için çok önemli bir davet. Bu bir başlangıç bir sonraki aşamada mimariden, eğitime, kültüre ve her türlü kentle ilgili planlamada rektör düzeyinde olmasa da üniversitelerle birlikte çalışılması kararı alındı. Son derece olumlu bu yaklaşımı biz destekleyeceğiz” dediler.

VAKIFLARA TAHSİS İBB YURTLARI TAKİPTE!

İstanbul’daki üniversite öğrencilerinin barınma sorununu çözmek için belediye olarak yeni öğrenci yurtları yapacağını da anlatan İmamoğlu’nun, “Üniversite öğrencilerimizin yurt sorununun farkındayız. Belediyenin yaptığı yurtlar geçmişte çeşitli vakıflara teslim edilmiş. Ben olsaydım vakıflar yerine devlet üniversitelerine tahsis ederdim. Bu konuyla ilgili de ayrıca çalışmalarımız devam ediyor” dediği bildirildi. İmamoğlu’nun bu sözleri daha önce belediyeden kaynak tahsisleri kesilen bazı vakıflara devredilen İBB ye ait binaların da geri alınarak, öğrenci yurduna dönüştürülmesi için çalışma yapıldığı şeklinde değerlendirildi.

GENÇLERE BAHAR ŞENLİĞİ MÜJDESİ

İstanbul’daki devlet üniversitelerinin neredeyse 5 yıldır çeşitli nedenlerle bahar şenliklerini yapmaması, vakıf üniversitelerinin de ekonomik nedenlerle yapamaması konusunun da gündeme geldiği öğrenildi. İmamoğlu’nun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine ek olarak, üniversite öğrencilerine Bahar Şenliği yapılması için de üniversitelere destek olacağı kaydedildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan bu toplantıyla ilgili sosyal medya hesabından dün bir paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’daki üniversitelerin rektörleriyle bir araya geldik. Üniversitelerle her konuda işbirliği yapacağız; üreten, araştıran gençlerimize iyi olanaklar sağlamak ve dünyanın önemli metropollerinin yetenekli insanlarını da şehrimize çekmek için çalışmalara başladık” demişti.