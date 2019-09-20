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EBA öğrenci ve öğretmen girişi: EBA e-Kurs başvuru nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri ek kaynak ihtiyacını EBA kursları ile karşılıyor. Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen EBA kurslarına başvurabiliyor. İşte EBA E-kurs başvuru ekranı, öğrenci ve öğretmen giriş ekranı...

20:31 -
Haberler Eğitim
EBA öğrenci ve öğretmen girişi: EBA e-Kurs başvuru nasıl yapılır?

Öğrenciler kadar öğretmenlerinde faydalandığı EBA’da farklı ve zengin içeriklere ulaşmanın yanı sıra görsel ve işitsel olarak da öğrenme deneyimi yaşıyor. Peki EBA tam olarak nedir? Kimler EBA kurslarından faydalanabilir? EBA ücretli mi? İşte tüm merak edilenler ve başvuru ekranı…

EBA KURS KAYIT NASIL YAPILIR?

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.

EBA KURS ÖĞRENCİ GİRİŞİ

EBA KURS ÖĞRETMEN GİRİŞİ

E KURS ÖĞRENCİ BAŞVURU EKRANI

EBA NEDİR? EBA ÜCRETLİ Mİ?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğrenci ve öğretmenlere birçok farklı konuda kolaylık sağlamak için ücretsiz olarak hizmet verir. EBA kısaca çevrimiçi eğitim platformudur. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. EBA üzerinden çok çeşitli ve eğitici derslere ulaşılabilir. EBA'nın içinde ses, haber, video gibi modüller de vardır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunar.

EBA'NIN İÇERİĞİNDE NELER VAR

Kitap
Video
İnfovideo
İnfografik
Mobil uygulamalar (Android ve İOS)
Web uygulamaları
Dökğman
Dergi
Görsel
Ses
Haber

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