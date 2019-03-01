İşte velilerin ve öğrencilerin merak ettiği e okul giriş sistemi: İkinci dönem ilk sınavları yaklaşıyor

E okul giriş sayfası veli ve öğrenciler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. İkinci dönem birinci yazılı sınavlarının da yaklaşmasıyla heyecan da başladı. Veli Bilgilendirme Sistemi olan e-okul'a nasıl giriş yapacağını merak eden veliler Google üzerinden araştırmalarda bulunuyor. E okul’a giriş nasıl yapılır? sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor.

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-okul VBS girişi için ilk adımda bilgilerine erişilmek istenen öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ilgi alanlara girilmeli. Bunların hemen yanında yer alan güvenlik numaraları (siteye giren herkes için farklı) “Resimdeki Rakamlar” kutusuna yazıldıktan sonra “Giriş” butonuna tıklanarak VBS'ye giriş yapılabilir.

E okul VBS girişi güncellendi yeni giriş yeri MEBBİS üzerinden yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrenicilere kolaylık sağlamak amacıyla eğitimi ilgilendiren bütün siteleri aynı başlık altında topladı. Milyonlarca öğrenci bundan sonra https://mebbis.meb.gov.tr/ adresini kullanacak. e-Okul sistemine öğrencinin T.C kimlik ve okul numaraları ile kolayca giriş yapabilirsiniz. Aynı şey, sistemin belirlediği güvenlik kod ile birlikte Veli Bilgilendir Sistemi için de geçerlidir. Bu sistem içerisinde yer alan “Not Bilgisi” başlığı altında, çocuğunuzun siteye yüklenmiş tüm notlarını görüp inceleyebilirsiniz. Yazılı ve sözlü sınav notları yanı sıra, performans ve proje ödevlerinden aldığı notlar da yine burada görünecektir.

E-OKUL VBS GİRİŞ SİSTEMİ

E-OKUL İLE HANGİ SORGULAMALAR YAPILIR?

e-Okul ile birçok sorgulama işlemleri yapılabilir. Bunların arasında;

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları