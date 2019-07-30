KPSS ÖABT soruları yayınlandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?

Kamu personeli olmak isteyen öğretmen adayları KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı geçtiğimiz hafta sonu girdi. KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanmasına daha zaman olduğu için adaylar soru ve cevaplarını öğrenerek kendi puanlarını tahmini olarak hesaplamak istiyor. Soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarih belli olmasa da KPSS ÖABT sonuçlarının açıklanacağı tarih belli

KPSS ÖABT SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Önceki sınav dönemleri dikkate alındığında KPSS ÖABT soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde erişime açılacağı öngörülmektedir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak.