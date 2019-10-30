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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçları için ipucu veren tarih…

Eğitim hayatlarında maddi destek almak isteyen öğrencilerin başvuruda bulduğu KYK burs başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır belli mi?

09:51 -
Haberler Eğitim
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? KYK burs sonuçları için ipucu veren tarih…

Bu seneki KYK kredi ve burs başvuru işlemleri sona erdi. KYK burs başvuru sonuçları hakkında önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor. KYK konu ile ilgili açıklama yapar yapmaz haberimizde yer alacak.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bir açıklama gerçekleşmedi. Ancak geçmiş dönemlerin tarihleri açıklanma tarihi hakkında ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

2018/2019 KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?

2018/2019 öğretim yıllarında lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada da 1500 lira kredi ve burs veriliyordu.

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