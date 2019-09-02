KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? KYK burs ücreti ne kadar?

Her yıl KYK başvuru süreci ve KYK burs ücreti, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklanıyor. Maddi olarak desteklenmesini amaçlayan KYK bursu ve kredisi için henüz bir tarih verilmedi.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrencilerin öğrenimlerine katkı sağlamak amacıyla ayrıca kredi ve burs imkanı da sağlanıyor. Halen 416 bin 775 öğrenciye burs, 1 milyon 194 bin 833 öğrenciye kredi olmak üzere toplam 1 milyon 611 bin 608 öğrenciye maddi destek veriliyor.

2019 yılında lisans öğrencilerine 500 lira, yüksek lisans öğrencilerine bin lira, doktora öğrencileri ve milli sporculara da bin 500 lira aylık maddi destek verildi. Kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak.

KİMLER KYK’DAN FAYDALANABİLİR

– Ön lisans öğrencileri,

– Lisans öğrencileri,

– Açık Öğretim öğrencileri,(Sadece öncelikli öğrenciler; şehit veya gazi çocuğu, anne ve babası her ikisi de ölü olanlar vb.)

– İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

– Yüksek Lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

– Vakıf Üniversitesi öğrencileri,

– LYS sonucunda sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil dallarında ilk 100’e giren öğrenciler,(öncelikli olarak),

– Üniversite kontenjanından bildirilen öğrenciler,

– Ülke adına müsabakalara katılan, Milli olmuş Amatör Sporcu olan öğrenciler,

– İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,

burstan yararlanabilmektedir.