KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman? KYK kredi ve burs sonuçları için ipucu veren tarihler geldi!

Üniversite öğrencileri büyük bir heyecan içinde KYK kredi ve burs sonuçlarının duyurulmasını bekliyor. KYK tarafından konu ile ilgili gelen duyurunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da 2020 KYK kredi ve burs miktarını açıkladı. İşte KYK ile ilgili son gelişmeler…

KYK KREDİ VE BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak.” açıklamasında bulundu.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bir açıklama gerçekleşmedi. Ancak geçmiş dönemlerin tarihleri açıklanma tarihi hakkında ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI ÖNEMLİ

Burs/kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için e-Devlet üzerinden taahhütnameyi mutlaka onaylaması gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)