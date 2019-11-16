KYK burs sonuçları açıklandı! KYK öğrenim kredisi nedir? Burs ve kredi sonucunu tıkla öğren…

Eğitim hayatlarında maddi destek almak isteyen öğrencilerin başvuruda bulduğu KYK burs başvuruları bugün açıklandı. KYK burs sonuçlarını KYK'nın resmi internet sitesi olan kyk.gov.tr üzerinden kontrol edebilir, KYK burs sonuçları sorgulama bağlantısını haberimizde bulabilirsiniz. İşte Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs ve kredi sonuçları açıklaması…

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ SONUÇLARI

ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR? KYK BURSU NEDİR?

KYK bursu, Yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs/Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre karşılıksız verilen paradır. KYK öğrenim kredisi ise; Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

SONUÇLAR SONRASINDA TAAHHÜTNAME ONAYINA DİKKAT!

Sonuçlar açıklandıktan sonra, burs veya kredi kazanan üniversite öğrencileri, E-Devlet üzerinden taahhütname onayını onaylaması gerekiyor. Burs kazanıldığı taktirde, üniversite öğrencisi taahhütnameyi onaylamazsa burstan yararlanamıyor.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER KİMLER?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler