LGS başvuru ekranı: 2019 Merkezi Sınav Uygulama Takvimi açıklandı! TIKLA, BAŞVUR!

2019 LGS başvuruları başladı, 14 Nisan’da sona erecek. LGS sınav giriş belgeleri 22 Mayıs 2019 tarihinde yayınlanacak. Sınav ise 1 Haziran’da düzenlenecek. Sınav sonuçlarının 24 Haziran’da açıklanması bekleniyor. Aşağıda yer alan linkten LGS başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-OKUL LGS BAŞVURU EKRANI

LGS BAŞVURU KILAVUZU

MERKEZİ SINAV NEDİR?

Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci oturum 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

Merkezî Sınav başvuruları isteğe bağlı olup sınava katılmak isteyenler, başvurularını 3-14 Nisan 2019 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak.

Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak.

Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecek.

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekiyor.

Öğrenciler, elektronik ortam üzerinden başvuru bilgilerini takip edebilecekler.

Öğrenciler, 2019 Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na https://www.meb.gov.tr internetadresinden ulaşabilecekler.