MSÜ başvuruları ne zaman başlayacak? MSÜ başvuru kılavuzunda bu ayrıntılara dikkat!

MSÜ başvuru sonuçları geçtiğimiz haftalarda başladı ve tüm hızıyla son gün yaklaşıyor. Henüz MSÜ sınav başvurusunu tamamlamamış olanlar MSÜ sınavlarının ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. MSÜ kılavuzunda yer alan şartlar da bu noktada büyük önem taşıyor.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuru ücreti 96 TL, başvuru hizmeti ücreti ise 10 TL. Geç başvurular 7 Mart 2019’da yapılacak. Geç başvuru sınav ücreti için istenen ücretse 144 TL olarak açıklandı.

MSÜ SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular için son gün ise 27 Şubat. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapabilecek.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 7 Nisan 2019 Pazar günü yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 135 dakika sürecektir. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.