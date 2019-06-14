MSÜ tercih sonuçları açıklandı!MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı…

ÖSYM tarafından dün açıklanacağı duyurulan MSÜ tercih sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten MSÜ tercih sonuçlarına ulaşabilirsiniz. MSÜ tercih sonuçları açıklandıktan sonra aday değerlendirme puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGU EKRANI

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2’İNCİ SEÇİM AŞAMASI

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2'nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

FİZİKSEL YETERLÜLÜK TESTİ (FYT) HANGİ AŞAMALARDAN OLUŞUR?

Başvuru Kılavuzunda belirtilen ve özel şartlar istenen sınıf/branşlar hariç olmak üzere fiziki yeterlilik testi (FYT) 1500 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla “yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği” planlı bir görüşmedir.