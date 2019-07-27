Okullar 2019’da ne zaman açılacak? Ara tatiller hangi tarihlerde olacak?

Uzun yaz tatilinde dinlenen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 2019-2020 eğitim öğretim yılına 9 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihi kadar, bu sene yeni başlayacak olan ara tatil düzeni de dikkat çeken konulardan.

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH VE ARA TATİL TARİHLERİ

Okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde olacak.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da bitecek ve yaz tatili başlayacak.

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ ERKEN BAŞLAYACAK

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 5-6 Eylül 2019 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.