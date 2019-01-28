Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman? İşte ikinci dönemin başlayacağı tarih!

Öğrencilerin heyecanla beklediği 15 tatil başladı. Kimi dinlenerek kimi ise sınavlara hazırlık için kullanacak bu süreyi. Peki Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak? İşte MEB tarafından paylaşılan tarih…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların tekrar açılıp ikinci dönemin başlayacağı tarih merak ediliyor. Okullar ne zaman açılacak? Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

15 TATİLDE BUNLARA DİKKAT

– Tatili öğrencilerin hem dinlenebileceği hem de verimli hale getirebileceği bir ara döneme çevirin. Bu program sayesinde çocuğunuz hem oyun oynayabilecek hem de kitap okumak gibi aktiviteler yapabilecek.

– Çocuğunuza, tatilde olduğunu hissettirin. Okulun ve derslerin tüm baskısından sıyrılmalı. Unutmayın, bu çocuğunuz için bir arınma dönemi.

– Gerekirse istediği saatte yatmasına izin verin, bilgisayarda oyun oynamasını sınırlı da olsa görmezden gelin.

– Beraber vakit geçirmeye özen gösterin, hafta sonu için programlar yapın.

– Ders çalışması konusunda baskı yapmayın. Eğer çocuğunuzun derslerinde eksik gördüğünüz noktalar varsa onu sıkmayacak şekilde tekrarlar yapılabilir.