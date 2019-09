Somalı bursiyerler geleceğe umutla bakıyor

TEV'in Soma Umut Fonu'ndan yararlanan öğrencilerine eğitim desteğinin yanı sıra onların moral ve motivasyonlarını yükseltmek, geleceğe daha umut dolu gözlerle bakabilmelerini sağlayabilmek için, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okula dönüş etkinliği düzenlendi. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı ve TEV Genel Müdürü Yıldız Günay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Somalı çocuklar ve aileleri katıldı. Balıkesir Çocuk Köyü'nde gönüllerince eğlenen çocuklar, yeni okul sezonunda enerji depoladı.

BİNLERCE ÇOCUĞUN HAYATINA DOKUNDU

Somalı çocukların eğitimi ile ilgili en fazla burs alan vakıf olma özelliği ile bilinen, bugüne dek binlerce çocuğun hayatına dokunmuş TEV Başkanı Rona Yırcalı ile konuştuk. Yırcalı, “5 sene önce yaşadığımız üzücü olay neticesinde hayatını kaybeden babaların çocuklarına TEV Soma Eğitim Bursu vermeye başladık. Toplanılan 5 milyondan 1 buçuk milyonunu bugüne dek bursiyerlerlerimize harcadık, kalanı da harcamaya devam edeceğiz. Fon sağlayan 112 kurumun yanı sıra 2 bin civarında da kişisel bağışçımız var. Olayın yaşandığı dönemde liseli olan pek çok bursiyerimiz bugün mezun oldu ve hayatına yön vermeye başladı” diye konuştu.

“HER ŞEYE RAĞMEN OKUMALARINI İSTİYORUZ”

Aileler ile de her zaman görüştüklerini ve onları yalnız bırakmadıklarını anlatan Yırcalı, “Onlara umut ışığı olmak için buradayız” dedi. Yeni eğitim öğretim yılını her yıl çeşitli etkinlikler ile karşıladıklarını ve bu yıl da Balıkesir Çocuk Köyü'nün seçtiklerini aktaran Yırcalı, “Çocuklar yaşadıkları zor günlere teslim olmamalarını istiyoruz, her şeye rağmen okumalarını istiyoruz” diye konuştu.

Yırcalı, veriler hakkında bilgi paylaşımında da bulundu. Yırcalı, “TEV Soma Umut Fonu kapsamında bugüne dek öğrencilerin eğitimi için, toplam 1.489.530TL harcandı. 112 kurum ve 2.000'in üzerinde bireysel bağışçı projeye destek verdi. 12'si üniversite, 130'u ilköğretim ve lise öğrencisi olmak üzere toplam 142 soma bursiyerine burs desteği sağlandı.5 öğrenci ortaokuldan, 1 öğrenci liseden, 3 öğrenci üniversiteden mezun oldu.2019-2020 yeni öğretim yılında, 82'si kız öğrenci, 58'i erkek öğrenci olmak üzere toplam 140 soma bursiyerimiz eğitimlerine bu yıl devam edecek. 10'uüniversiteye, 31'i liseye, 99 tanesi ilkokula gidecek” dedi.

“ASKER OLUP MASUM İNSANLARI KURTARACAĞIM”

Etkinliğe katılan anneler ve çocukları ile konuştuk. Somalı çocukların en büyük hayalleri asker ve doktor olmak. Çoğu kahramanları olan babalarının özlemini duyuyor ve hayatlarına eğitim sayesinde daha güçlü olacaklarını bilerek devam ediyor. Ortaokul öğrencisi olan Furkan Arslanca, “Asker olmak istiyorum, masum insanları kurtarmak istiyorum” dedi. Annesi Züleyha Arslanca da oğlunun kendisini hiç üzmediğini belirterek, eşinin de babasının da madenci olduğunu söyledi.

“BABASININ EN BÜYÜK HAYALİ KIZINI HEMŞİRE OLARAK GÖRMEKTİ”

Görüştüğümüz diğer bir aile olan Gül ailesi, babalarını kaybettikleri o elim kazadan sonra hayata çok sıkı tutunmayı başarmış. Meryem Gül, çocukları Rümeysa Gül(12) ve Mustafa Can(10) ile yaşıyor. Rümeysa, hemşire olmak istiyor ve insanları kurtarmak istediğini söylüyor. Annesi, Meryem Gül'de babalarının en büyük hayalinin kızını hemşire olarak görmek olduğunu söylüyor.