Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı! Başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı Ücretli öğretmenlik başvurularını başlattı. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruların ne zaman biteceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)