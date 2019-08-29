Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı! Başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı Ücretli öğretmenlik başvurularını başlattı. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruların ne zaman biteceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi
Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)
Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)
Kurs/Seminer Belgesi (varsa)