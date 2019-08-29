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Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı! Başvuru şartları neler?

Ücretli öğretmenlik başvuruları bugün itibariyle başladı. Başvuru yapacak adaylar e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra 'Milli Eğitim Bakanlığı/Ücretli Öğretmenlik Başvurusu' başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecek.

14:58 -
Haberler Eğitim
Ücretli öğretmenlik başvuruları başladı! Başvuru şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı Ücretli öğretmenlik başvurularını başlattı. Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruların ne zaman biteceği konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

Son güncelleme: android-time 15:06 29.08.2019
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