VGM burs sonuçları açıklandı! Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü bur sonuçları sorgulama ekranı

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları belli oldu. Başvuruların ardından heyecanla beklenen VGM burs sonuçları biraz gecikse de yeni yılın ilk günlerinde öğrencilerin erişimine açıldı. İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...

VGM burs başvurularının geçtiğimiz günlerde son bulmasının ardından sonuçlara kilitlenen öğrencilere müjdeli haber geldi. KYK’dan burs alamayanların başvurduğu VGM’de üniversiteliler için burs sonuçları duyuruldu. Peki VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? VGM başbakanlık bursları ne kadar?

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

VGM BURSLARI NASIL ALINACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için; 2018 – 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için; 2018 – 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.

KİMLER BURSLARDAN YARARLANAMAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre; Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Yabancı uyruklu öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, Ek süre öğrenim gören öğrencilere, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere. Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5'i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.