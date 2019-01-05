VGM burs sonuçları açıklandı! İşte VGM 2019 burs sonuç sorgulama ekranı!

Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuruları geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı ve öğrenciler tarafından merakla VGM burs sonuçları bekleniyordu. KYK'dan burs alamayanların başvurduğu VGM'de üniversiteliler için burs sonuçları açıklandı. VGM burs sounçları sorgulama ekranı haberimizde. İşte VGM burslarına dair merak edilenler...

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları belli oldu. Adaylar sonuç sayfasını kilitledi. Peki VGM burs başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? Büyük bir merakla beklenen burs sonuçlarını haberimizdeki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı…

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KİMLER BURSLARDAN YARARLANAMAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre; Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Yabancı uyruklu öğrencilere, Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine, Ek süre öğrenim gören öğrencilere, Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere. Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre; Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %5'i kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

BURS YARDIMI NE KADAR?

Ortaöğretim için; 2018 – 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,0 TL burs yardımı yapılacak.

Yükseköğretim için; 2018 – 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,0 TL burs yardımı yapılacak.

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