Y ve Z kuşağının öğrenme talepleri üniversite sistemini ters yüz edecek

DÜNYADA, teknolojik devrimle birlikte yeni neslin öğrenme algısı değişti. Harvard Üniversitesi işbirliğiyle sürdürülen Flipped Learning eğitimini dünyada uygulayan tek üniversite olan MEF Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muhammed

Şahin, “Bu kuşak hiç kimseye, hiçbir şeye benzemiyor. Hemen ilgileri başka yöne kayıyor. Üniversite sistemleri, ters yüz olmak zorunda” dedi.

HARVARD DESTEKLIYOR

Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin ve Dr.Caroline Fell Kurban imzalı kitaba, Flipped Learning'in yaratıcısı, eğitim pedagojisi ve eğitim teknolojileri uzmanı Harvardlı Prof. Dr. Eric Mazur da önsöz yazdı. Harvard Üniversitesi işbirliğiyle sürdürülen Flipped Learning eğitimindeki birikimlerini dünya yükseköğretimiyle paylaşmak için bir kitapta toplayan kitabın yazarlarından Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Z ve Y kuşağının kimseye benzemiyor.

Onların öğrenme talepleri mevcut üniversite sistemlerini ters yüz edecek” dedi. Dünyada, son yıllarda eğitimde dijital interaktif kaynakların öne çıktığını söyleyen Prof. Şahin, yeni neslin öğrenmede aktiflik istediğini kaydetti.

“AKILLI KAMPÜS DEVRİ”

Gelişen yeni trendlerin, dünyada eğitim sistemlerini tamamen değiştireceğini anlatan Prof. Şahin, “Esnek program, hızlı öğretim süreçleri, ortak kaynak, uzaktan erişim, yapay zeka destekli ders kaynakları, sanal öğrenme,

robotik, akıllı kampüsler kaçınılmaz. Yüksek öğretim bu yönde değişirken, bu sistemi uygulayan tek üniversite olarak bu kitapla birikimlerimizi tüm dünyayla paylaştık” diye anlattı.