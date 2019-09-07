YDS saat kaçta, ne zaman? YDS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı…

YDS’ye girmek isteyenler için beklenen haber geldi. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuru ile YDS giriş belgesini yayınladı. ÖSYM YDS 2019/2 için “adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.” uyarısında bulundu.

YDS GİRİŞ YERLERİ BELGESİ

YDS GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.10’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YDS'de 80 soru sorulmaktadır. Her bir sorunun değeri de 1.25 puandır. Adayın doğru vermiş olduğu sayı ile 1.25 çarpılarak elde edilen sonuç YDS puanı olmaktadır. Örneğin 40 doğru cevap veren aday 40×1.25= 50.00 puan alacaktır. 60 doğru cevap sayısına ulaşan da 60×1.25= 75.00 puan alacaktır.

YDS PUANLANDIRMA SİSTEMİ

Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,

90 – 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,

80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,

70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,

60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,

50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

olarak kabul edilir.