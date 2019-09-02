YKS Ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı mı? Üniversite ek tercih ücreti ne kadar?

Yerleştirme sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasıyla birlikte henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler gözlerini ek tercihlere çevirdi. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Peki ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak belli mi?

EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK BELLİ Mİ?

Ek tercihlerin başlama tarihi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz sene ek tercihler 14-20 Eylül arasında alınmıştı. Bu sene de ek yerleştirme işlemlerinin eylül ortalarında yapılması bekleniyor.

Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM tarafından duyurulacak. Ek yerleştirmede, ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.

EK YERLEŞTİRME NEDİR?

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerin kayıt işlemini gerçekleştirmeleri sonucu boş kalan bölümler ÖSYM'ye bildirilir. boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılır. Herhangi bir üniversiteye yerleştirilen öğrenciler ek yerleştirmeden faydalanamıyor. Yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyuruluyor.