YKS sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Milyonların ter dökeceği YKS için geri sayım başladı. YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? sorusu birçok öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan üniversite sınavı milyonlarca öğrenciyi heyecanlandırıyor. İşte YKS giriş belgesi sorgulama ekranı…

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınava girilecek yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde açıklanması bekleniyor. YKS sınav giriş belgelerinin 3-7 Haziran tarihleri arasında açıklanacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

YKS'DE BARAJ PUANI DETAYI

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2019 YKS sınavı baraj puanı şu şekilde; Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

2019 YKS SINAV TARİHLERİ VE SÜRESİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 15 Haziran 2019 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 16 Haziran 2019 (Pazar), 15.45, 120 dakika