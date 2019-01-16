ABD’de 50 bin memur gönüllü geri dönüyor

Dünyanın süper gücü ABD'de hükümet 25 gündür kapalı. Devlet işleri aksıyor, parklar ve müzeler hizmet vermiyor. Devlet memurlarına dernekler yemek yardımı yapıyor çünkü maaş alamıyorlar. Trump ise çözümü 50 bin devlet memurunu gönüllü olarak işe çağırmakta buldu.

ABD’de federal hükümetin faaliyetlerindeki kısmi kapanma 25 günü geride bırakırken, Beyaz Saray’ın tahminleri uygulamanın ekonomiye beklenenden daha büyük zarar vermeye başladığını gösteriyor.

Amerikan tarihinde ilk kez bu kadar uzayan kapanmaya karşı ne Başkan Donald Trump, ne de Kongre’deki muhalif Demokrat Parti liderleri geri adım atacağa benzemiyor.

Anlaşmazlığın nedeni, Trump’ın Meksika sınırında yasadışı göçe karşı istediği duvarın finansmanı için Kongre’den onay alamaması. Trump Kongre’den bu yıl için 5.7 milyar dolar duvar inşa ödeneği için ısrar ediyor.

Bu süreçte federal hükümetin 800,000 çalışanı maaş alamıyor. Trump, finans sorunu çözümlenene kadar bazı devlet kurumlarında çalışanlara ödeme yapılmasına imkan verecek geçici bazı önlemleri de reddediyor.

Washington Post’un haberine göre böyle bir atmosferde ABD başkanı Donald Trump tam da kendine has bir çözüm buldu ve maaş alamadığı için izne ayrılan 800 bin memurdan 50 bininin gönüllü olarak işe döneceğini bildirildi. Salı günü federal bir yargıç sendikaların talebi üzerine hava trafik kontrolörleri ve bazı devlet memurlarının maaş alma talebini reddetmişti.

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