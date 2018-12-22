Koskoca ABD’nin haline bakın: Ünlü şef devlet memurlarına bedava yemek verecek

Dünyaca ünlü şeflerden Jose Andres ABD'de devlet memurlarına yeniden maaş verilinceye kadar kamu çalışanlarına restoranlarında bedava sandviç dağıtacağını söyledi.

The Hill’de yer alan habere göre; ABD'de hükümet bir kez daha kapanırken ülkenin ünlü aşçılarından Jose Andres Washington DC'de görev yapan devlet memurlarına maaşlarını alana kadar bedava yiyecek vereceğini açıkladı.

Andres attığı Tweet'te şu ifadeleri kullandı: Tekrar maaşlarını alana kadar devlette çalışan fakir erkek ve kadınlara restoranlarımda ücretsiz sandviç vereceğim.

HÜKÜMET GEÇİCİ OLARAK KAPANDI

ABD'de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda bu yıl üçüncü kez kısmen ve geçici olarak kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika duvarı için finansman içermeyen geçici bütçe tasarısını imzalamayacağı restiyle ortaya çıkan bütçe krizi, Demokratların geri adım atmaması sonrasında federal hükümetin kısmen kapanmasıyla sonuçlandı.

DEVLET DAİRELERİ KAPANDI

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini 22 Aralık Cumartesi yerel saatle 00.01 itibarıyla durdurmak zorunda kaldı.

Yeni bir bütçe yürürlüğe girene kadar kapalı kalacak federal kurumlar için çalışan milyonlarca Amerikalı, bu süreçte ücret almadan çalışacak ya da zorunlu izne çıkarılacak.