Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek altın 453 TL oldu!

İstanbul Kapalıçarşı'da 278,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,50 liradan, bin 834 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 855 liradan, 254 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 258 liradan, bin 792 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 812 liradan, 896 liradan alınan Yarım Ziynet 906 liradan ve 448 liradan alınan Çeyrek Ziynet 453 liradan satıldı.

UZMANLAR NE DEDİ?

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarının geleceğe dönük çok fazla ipucu vermediğini belirterek, ABD Başkanı

Donald Trump’ın faiz indirimi baskılarının arttığı bir ortamda, yatırımcıların yarın Jackson Hole’da konferans kapsamında Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği mesajlara çevrildiğini söyledi.

Ticaret savaşı cephesinde ise karşılıklı açıklamaların gelmeye devam ettiğini aktaran analistler, jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını, tüm bu gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

Bugün küresel çapta makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğuna işaret eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.494 doların destek, 1.505 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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