Altın fiyatları bugün 2019: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 270,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 270,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,50 liradan, bin 782 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 803 liradan, 247,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 252,50 liradan, bin 741 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 761 liradan, 871 liradan alınan Yarım Ziynet 881 liradan ve 436 liradan alınan Çeyrek Ziynet 441 liradan satıldı.

KÜRESEL PİYASALAR YOĞUN GÜNDEME ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın azil soruşturmasında bugün başlayacak kamuya açık oturumlara odaklanırken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trump ile görüşmesinden gelecek haberler takip edilecek.

ABD’de Başkan Trump’a yönelik eylülde başlayan azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar bugün başlıyor. Kamuya açık oturumlar kapsamında bugün ABD’nin 2006-2009 yıllarındaki Kiev Büyükelçisi William Taylor ve Dışişleri yetkilisi George Kent ifade verecek. Bugün başlayacak oturumlar kapsamında gelecek hafta sonuna kadar birçok ismin ifade vermesi bekleniyor.

Öte yandan, bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Kongre’de yapacağı sunum gelecek dönem Fed politikalarına ilişkin ipuçları açısından yatırımcıların odağında bulunuyor.

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