Altın fiyatları ne durumda? 21 Eylül gram ve çeyrek altında güncel fiyatlar…

Saudi Aramco saldırısı belirsizliğinin etkisini sürdürmesiyle petrol fiyatlarındaki haftalık artış yüzde 7.0´ye yaklaştı piyasalarda hareketlilik yaşandı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 277 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 276,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277 liradan, bin 824 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 845 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 783 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 803 liradan, 891 liradan alınan Yarım Ziynet 901 liradan ve 446 liradan alınan Çeyrek Ziynet 451 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARI 21 EYLÜL

Gram altın: 280,05 TL alış, 280,12 TL satış.

Çeyrek altın: 442,03 TL alış, 452,04 satış.

Cumhuriyet altını: 1.824,00 TL alış, 1.852,00 satış.

Yarım altın: 881,60 TL alış, 904,40 TL satış.

DÜNYA PİYASALARINDA SON DURUM

Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.54 artışla 64.75 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.76 artışla 58.57 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu´da gerilimlerin artmasıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü bir eğilim izlenirken, paladyum tarihi rekorunu kırdı.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.01 artışla 17.885 dolardan,

– altın, yüzde 0.35 artışla 1,511.5 dolardan,

– bakır, yüzde 0.29 artışla 2.616 dolardan,

– platin, yüzde 0.35 artışla 945.7 dolardan ve

– paladyum yüzde 1.02 artışla 1,629.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada altın fiyatlarında da gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 454 liraya ve Cumhuriyet altını 1,878 liraya yükseldi.