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Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 30 Ağustos…

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 286 lira seviyelerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 30 Ağustos güncel altın fiyatları…

07:35 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 30 Ağustos…

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 286 lira oldu. Bugün güne başlayan gram altın 286,30 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 30 Ağustos güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 14 AĞUSTOS

GRAM ALTIN: 286,25 TL’den alınırken, 286,30 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 460,26 TL’den alınırken, 470,68 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 917,64 TL’den alınıyor ve 941,36 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.903,00 TL’den alınıyor, 1.932,00 TL’den satılıyor.

AltÄ±n fiyatlarÄ± tÄ±rmanÄ±Åta! 14 AÄustos gram ve Ã§eyrek altÄ±n fiyatlarÄ± kaÃ§ lira oldu?

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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